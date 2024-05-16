PATERNO'. EFFETTUATO SORTEGGIO SCRUTATORI ELEZIONI EUROPEE: ECCO I NOMI
Effettuato il sorteggio dei candidati a prestare servizio nel seggi dislocati nel territorio comunale di Paternò. I nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale alla paginaLe elezioni europee de...
Effettuato il sorteggio dei candidati a prestare servizio nel seggi dislocati nel territorio comunale di Paternò.
I nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale alla pagina
Le elezioni europee del 2024 si terranno nei 27 Stati membri dell'Unione Europea tra l'8 e il 9 giugno, come deciso dal Consiglio dell'Unione Europea.
In Italia le urne resteranno aperte:
- sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle 23:00,
- domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00.
Le operazioni di spoglio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi di domenica 9 giugno alle ore 23.00.
QUI I PRESIDENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL’8/9 GIUGNO 2024