PATERNO’ ELETTO IL SECONDO VICE PRESIDENTE E COMPOSTE LE COMMISSIONI

Si è riunito il Consiglio Comunale di Paternò, la seduta è iniziata osservando un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex Sindaco Turi Sinatra e per le vittime della strage di Barcellona.È stato e...

A cura di Redazione 23 agosto 2017 12:53

