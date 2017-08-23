95047

PATERNO’ ELETTO IL SECONDO VICE PRESIDENTE E COMPOSTE LE COMMISSIONI

Si è riunito il Consiglio Comunale di Paternò, la seduta è iniziata osservando un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex Sindaco Turi Sinatra e per le vittime della strage di Barcellona.

23 agosto 2017 12:53
Si è riunito il Consiglio Comunale di Paternò, la seduta è iniziata osservando un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex Sindaco Turi Sinatra e per le vittime della strage di Barcellona.

È stato eletto il secondo vice Presidente del Consiglio, si tratta di Giuseppe Lo Presti consigliere di opposizione in seno al gruppo Paternò 2.0.

Successivamente si è passati alle composizioni delle Commissioni Consiliari , ecco l ‘elenco.

Prima Commissione – “Affari Generali”: Ardizzone, Condorelli, Cunsolo, Gentile, Gulisano, Rapisarda, Virgillito

Seconda Commissione – “Solidarietà sociale”: Chirieleison, Conigliello, Gentile, Gresta, Rapisarda, Sinatra, Virgillito

Terza Commissione – “Vigili Urbani”: Cirino, Cunsolo, Giangreco, Flammia, Paternò, Orfanò, Tomasello

Quarta Commissione – “Pubblica Istruzione”: Chirieleison, Condorelli, Conigliello, Faranda, Flammia,

Lauria, Sinatra

Quinta Commissione – “Sport\Turismo”: Ardizzone, Condorelli, Distefano, Faranda, Giangreco, Lauria, Sciacca

Sesta Commissione – “Lavori Pubblici\Urbanistica”: Chirieleison, Distefano, Faranda, Flammia, Gulisano, Lo Presti, Paternò

————————–

Settima Commissione – “Bilancio”: Ardizzone, Giangreco, Lo Presti, Marzola, Orfanò, Sciacca, Tomasello

Ottava Commissione – “Sviluppo Economico”: Cirino, Gresta, Gulisano, Lauria, Marzola, Orfanò, Tomasello

