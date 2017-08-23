PATERNO’ ELETTO IL SECONDO VICE PRESIDENTE E COMPOSTE LE COMMISSIONI
Si è riunito il Consiglio Comunale di Paternò, la seduta è iniziata osservando un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex Sindaco Turi Sinatra e per le vittime della strage di Barcellona.
È stato eletto il secondo vice Presidente del Consiglio, si tratta di Giuseppe Lo Presti consigliere di opposizione in seno al gruppo Paternò 2.0.
Successivamente si è passati alle composizioni delle Commissioni Consiliari , ecco l ‘elenco.
Prima Commissione – “Affari Generali”: Ardizzone, Condorelli, Cunsolo, Gentile, Gulisano, Rapisarda, Virgillito
Seconda Commissione – “Solidarietà sociale”: Chirieleison, Conigliello, Gentile, Gresta, Rapisarda, Sinatra, Virgillito
Terza Commissione – “Vigili Urbani”: Cirino, Cunsolo, Giangreco, Flammia, Paternò, Orfanò, Tomasello
Quarta Commissione – “Pubblica Istruzione”: Chirieleison, Condorelli, Conigliello, Faranda, Flammia,
Lauria, Sinatra
Quinta Commissione – “Sport\Turismo”: Ardizzone, Condorelli, Distefano, Faranda, Giangreco, Lauria, Sciacca
Sesta Commissione – “Lavori Pubblici\Urbanistica”: Chirieleison, Distefano, Faranda, Flammia, Gulisano, Lo Presti, Paternò
Settima Commissione – “Bilancio”: Ardizzone, Giangreco, Lo Presti, Marzola, Orfanò, Sciacca, Tomasello
Ottava Commissione – “Sviluppo Economico”: Cirino, Gresta, Gulisano, Lauria, Marzola, Orfanò, Tomasello