PATERNÒ. ELETTO QUESTA MATTINA IL NUOVO BABY SINDACO DELLA CITTA'

Questa mattina presso l’auditorium “Don Milani” di Paternò, dopo i numerosi incontri avvenuti in queste settimane a Palazzo Alessi come ogni anno, si è tenuta l’elezione del nuovo baby sindaco di tutte le scuole. Si tratta di Bianca Mio, del I Circolo Didattico.

Presente oltre al Sindaco, Nino Naso anche il presidente del Consiglio Comunale Filippo Sambataro.

Questa dei baby sindaci, continua il Sindaco, è un’iniziativa straordinaria che permette agli studenti delle scuole dell’obbligo di imparare e vivere in prima persona le Istituzioni, approcciandosi ad esse già con spirito di servizio e con grande passione.

Buon lavoro al nuovo baby sindaco della nostra Paternò conclude il post del Sindaco.