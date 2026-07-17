Paternò, emergenza caldo: la Misericordia potenzia gli aiuti per anziani e persone fragili

Con l’aumento delle richieste legate all’ondata di calore, la Misericordia potenzia la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità per anziani, persone sole e cittadini fragili.

PATERNÒ – L’ondata di calore che sta interessando il territorio ha spinto la Misericordia di Paternò a rafforzare il proprio impegno a sostegno delle persone più fragili.

A seguito dell’aumento delle richieste registrato negli ultimi giorni, la Confraternita ha deciso di potenziare il servizio “Pronto Farmaco e Beni di prima necessità”, rivolto agli anziani, alle persone sole e a chi, per condizioni di salute o difficoltà personali, necessita di un aiuto concreto.

I volontari della Misericordia sono già operativi sul territorio e garantiscono la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità. In questo modo, le persone più vulnerabili possono evitare di uscire durante le ore più calde della giornata, riducendo i rischi legati alle temperature elevate.

Un sostegno particolarmente importante in questi giorni, segnati da caldo intenso e temperature elevate, che possono rappresentare un serio pericolo soprattutto per anziani e persone con problemi di salute.

Il servizio nasce con uno spirito di vicinanza, solidarietà e attenzione verso chi si trova maggiormente in difficoltà. Per le consegne non è previsto un costo fisso: alcune persone hanno scelto spontaneamente di lasciare un contributo volontario, anche simbolico, come gesto di sostegno nei confronti dell’attività dei volontari e della Confraternita.

L’iniziativa conferma ancora una volta la presenza concreta della Misericordia sul territorio e la volontà di non lasciare sole le persone più fragili durante l’emergenza caldo.