PATERNO', EMERGENZA CORONAVIRUS, AUMENTANO I POSITIVI. IL SINDACO RIUNISCE IL COC

Sono 208 i pazienti positivi al Covid-19 nel Comune di Paternò. Numeri che hanno fatto scattare nuovamente il piano d’allerta locale in ragione dell’emergenza sanitaria in corso. Il sindaco, Nino Naso ha convocato una nuova riunione del Coc, il Centro operativo comunale, per il prossimo lunedì 9 novembre alle ore 11:00.

Oggetto dell’incontro, sarà lo studio da mettere in atto un maggiore coinvolgimento delle Associazioni di Pubblica Assistenza della città a sostegno delle famiglie che abbiano registrato al loro interno cittadini positivi al Coronavirus e dei soggetti deboli; in aggiunta alla già preziosa attività svolta dall’Anpas - Protezione Civile

Continuano ad aumentare i dati di Covd-19 in città, alla data odierna si registrano 208 (+16 rispetto all'ultimo aggiornamento) ed aumentano pure gli ospedalizzati che salgono a 28 ( +6 rispetto all'ultimo aggiornamento)

Purtroppo si segnala un altro decesso in città, si tratta di un uomo di 66 anni.

