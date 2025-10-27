Paternò, emergenza degrado a Scalilli: copertoni e immondizia invadono il sottopasso

PATERNÒ – «Buongiorno, avrei l’ennesima segnalazione da fare per la zona di Contrada Scalilli: abbiamo spazzatura ovunque, tra poco non si potrà nemmeno attraversare il sottopasso per raggiungere la s...

È questo il grido di protesta di un cittadino, che riassume perfettamente la situazione di abbandono e incuria che da tempo interessa l’area del sottopasso di Scalilli, lungo la Strada Statale 284.

Mucchi di rifiuti di ogni genere ricoprono i bordi della strada e l’area sotto il ponte: sacchi di immondizia, vecchi elettrodomestici, detriti edili e altri scarti accumulati senza controllo. Come si vede chiaramente anche dalle foto, tra i rifiuti spicca la presenza di tantissimi copertoni abbandonati, che contribuiscono ad aggravare lo stato di degrado e a creare un potenziale pericolo ambientale.

Nonostante le ripetute segnalazioni inviate agli enti competenti, i cittadini lamentano l’assenza di interventi concreti.

«Ci sentiamo abbandonati – raccontano – la strada è diventata impraticabile e la situazione sempre più pericolosa».

Una realtà che necessita un intervento urgente e strutturale, non solo per ripristinare il decoro e la sicurezza della zona, ma anche per evitare che la discarica continui a crescere giorno dopo giorno.