PATERNÒ: ENNESIMO INCENDIO AUTO NELLA NOTTE

Ennesimo incendio auto stanotte a Paternò. L'episodio è avvenuto poco dopo le 4,30 in via Carlo Alberto. In tanti, allarmati dai bagliori delle fiamme, provenienti da una Citroën C3, hanno telefonato al 112, purtroppo, l'intervento dei vigili del fuoco è stato atteso per circa 20 minuti, per la chiusura del distaccamento di Paternò a causa mancanza personale.

Così sul posto è arrivata una squadra inviata da Adrano con una squadra supporto arrivata Catania, che ha spento l'incendio,anche se della vettura era rimasto ben poco.

Non si conoscono le cause dell'incendio, indagini sono in corso per capire come sia scoppiato.

Ad indagare i Carabinieri della Compagnia di Paternò.