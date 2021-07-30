FLASHEnnesimo incendio di sterpaglie in città.L’incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, 30 luglio 2021 nei terreni tra la via Sella e la via Giovanni Verga.Ad andare a fuoco cumuli di rifiut...

Ennesimo incendio di sterpaglie in città.

L’incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, 30 luglio 2021 nei terreni tra la via Sella e la via Giovanni Verga.

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno sprigionando una densa colonna di fumo.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed Adrano.

PATERNÒ: ENNESIMO INCENDIO DI ROVI E STERPAGLIE

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.