PATERNO': Ennesimo incendio di sterpaglie

04 giugno 2018 17:30
Un altro pomeriggio di fuoco e disagi.

Dopo la giornata di ieri, durante la quale i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della provincia, sono ancora molte le operazioni di spegnimento di roghi di sterpaglie.

Oggi è andato a fuoco un ampio appezzamento di terreno a ridosso dello svincolo Giaconia sulla superstrada ss121

Le fiamme infatti hanno cominciato a divamparsi pochissimi metri da diverse abitazioni.

Sul posto i Vigili del Fuoco

