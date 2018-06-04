PATERNO': Ennesimo incendio di sterpaglie
A cura di Redazione
04 giugno 2018 17:30
Un altro pomeriggio di fuoco e disagi.
Dopo la giornata di ieri, durante la quale i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della provincia, sono ancora molte le operazioni di spegnimento di roghi di sterpaglie.
Oggi è andato a fuoco un ampio appezzamento di terreno a ridosso dello svincolo Giaconia sulla superstrada ss121
Le fiamme infatti hanno cominciato a divamparsi pochissimi metri da diverse abitazioni.
Sul posto i Vigili del Fuoco
https://youtu.be/mOTayKII6xM