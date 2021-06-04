PATERNO’: ENNESIMO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CITTA’, DENSA COLONNA DI FUMO

Ennesima giornata d'intenso lavoro per i Vigili del Fuoco, dopo quello che si è sviluppato nella tarda mattina nella zona scala vecchia un altro incendio di sterpaglie in città si è sviluppato nel pom...

Ennesima giornata d'intenso lavoro per i Vigili del Fuoco, dopo quello che si è sviluppato nella tarda mattina nella zona scala vecchia un altro incendio di sterpaglie in città si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 04 Giugno 2021, tra la via stazione e via della liberta.

Pure qui ad andare a fuoco sterpaglie in un terreno che sta sprigionando una densa colonna di fumo ben visibile in città.

A causa dell'intensa colonna si fumo che ha invaso il tratto stradale che costeggia la stazione Fce, il tratto in questione è stato chiuso al traffico per un paio di minuti per consentire le operazioni di spegnimento in totale sicurezza.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione locale.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, di Adriano e di Catania che stanno spegnendo l’incendio e mettendo in sicurezza l’area.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.…