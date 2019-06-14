PATERNÒ: ENNESIMO INCENDIO DI STERPAGLIE, VVFF SUL POSTO

Da segnalare ennesimo e vasto incendio di sterpaglie e vegetazione a Paternò.È divampato questo pomeriggio, intorno alle ore 17.30 in un terreno in via Scala Vecchia (pressi 3case)In pochi istanti, il...

Da segnalare ennesimo e vasto incendio di sterpaglie e vegetazione a Paternò.

È divampato questo pomeriggio, intorno alle ore 17.30 in un terreno in via Scala Vecchia (pressi 3case)

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, per le

operazioni di spegnimento.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.