PATERNO': ENNESIMO INCENDIO DOLOSO, A FUOCO UN BAGNO CHIMICO

Ancora un altro episodio di vandalismo in città, questa sera, intorno le ore 20 è stato appiccato il fuoco a un bagno chimico. Ignoti hanno dato fuoco ad un bagno chimico che era posizionato in via Ca...

A cura di Redazione 10 gennaio 2019 21:09

Condividi