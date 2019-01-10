PATERNO': ENNESIMO INCENDIO DOLOSO, A FUOCO UN BAGNO CHIMICO
A cura di Redazione
10 gennaio 2019 21:09
Ancora un altro episodio di vandalismo in città, questa sera, intorno le ore 20 è stato appiccato il fuoco a un bagno chimico. Ignoti hanno dato fuoco ad un bagno chimico che era posizionato in via Carso.
Quasi certa la natura dolosa degli incendi.
Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che ha impedito che le fiamme si propagassero in un autovettura posteggiata accanto al bagno
Sul posto pure una pattuglia della Polizia Municipale.