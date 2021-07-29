PATERNÒ: ENNESIMO INCENDIO STERPAGLIE IN CORSO

FLASHEnnesimo incendio in corso in città di sterpaglieL’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 29 luglio 2021, nei pressi del Viale dei PlataniAd andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpagli...

FLASH

Ennesimo incendio in corso in città di sterpaglie

L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 29 luglio 2021, nei pressi del Viale dei Platani

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno sprigionando una densa colonna di fumo, visibile da notevole distanza.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.