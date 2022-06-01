PATERNÒ: ENNESIMO INCIDENTE AL CORSO ITALIA
L'incidente si è verificato intorno alle ore 17.00 di oggi, 01 Giugno 2022 al Corso Italia, nei pressi della rotonda del supermercato.
Per cause in via d’accertamento, molto probabilmente per una mancata precedenza un auto, una Fiat 500 ed un tir si sono scontrati.
Traffico andato in tilt, con lunghe code nel tratto interessato dal sinistro.
Sul posto per I dovuti rilievi e la gestione del traffico la Polizia Municipale.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO