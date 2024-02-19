PATERNÒ. ENNESIMO INCIDENTE ALLA ROTONDA DEL CORSO ITALIA. SCONTRO TRA AUTO E MOTO

Nella tarda serata di oggi, 19 febbraio 2024, si è verificato un altro incidente a Paternò, lungo il Corso Italia, precisamente nella rotonda con il Viale dei Platani.Le cause dell'incidente sono attu...

Nella tarda serata di oggi, 19 febbraio 2024, si è verificato un altro incidente a Paternò, lungo il Corso Italia, precisamente nella rotonda con il Viale dei Platani.

Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità, ma sembra che sia avvenuto uno scontro tra un veicolo a due ruote e una Fiat Punto.

A causa dell'impatto violento, gli airbag dell'auto sono esplosi.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza del 118 per fornire le prime cure al ferito.

Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate.

La Polizia Municipale è sul posto per condurre gli accertamenti necessari e determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Si segnalano rallentamenti nel tratto interessato dall'incidente.