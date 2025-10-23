95047

Paternò, ennesimo incidente all’incrocio tra via Fallica e via Bellini

23 ottobre 2025 20:50
Paternò, ennesimo incidente all’incrocio tra via Fallica e via Bellini -
News
PATERNÒ – Ancora un incidente si è verificato oggi, 23 ottobre 2025, intorno alle ore 13 all’incrocio tra via Fallica e via Bellini, una zona dove purtroppo non è la prima volta che si registrano episodi simili.

A scontrarsi due autovetture, una Citroën C3 e una Lancia Ypsilon.

Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte: solo tanta paura e lievi disagi alla circolazione. I danni riportati dai veicoli sono stati di lieve entità.

Sul posto non si è reso necessario l’intervento né di ambulanze né delle forze dell’ordine.

Diversi residenti segnalano che quello tra via Fallica e via Strano è un incrocio già teatro di numerosi incidenti, evidenziando la necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale.

