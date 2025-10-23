Paternò, ennesimo incidente all’incrocio tra via Fallica e via Bellini

PATERNÒ – Ancora un incidente si è verificato oggi, 23 ottobre 2025, intorno alle ore 13 all’incrocio tra via Fallica e via Bellini, una zona dove purtroppo non è la prima volta che si registrano epis...

A cura di Redazione 23 ottobre 2025 20:50

Condividi