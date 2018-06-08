PATERNO': ENNESIMO INCIDENTE IN VIA CONVENTO, PER FORTUNA SENZA GRAVI CONSEGUENZE
A cura di Redazione
08 giugno 2018 07:54
A distanza di una settimana dall'ultimo, ancora un incidente a Paternò, in via Convento, zona Cappuccini.
A scontrarsi, ieri sera intorno alle ore 23, una Fiat 500 ed una Panda che a causa dell'impatto si è ribaltata.
Sul posto gli uomini del 118 ed i Carabinieri di Paternò
Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.
Per fortuna le persone a bordo delle auto, non hanno riportato ferite gravi.
Per precauzione l'occupante della Fiat Panda è stato comunque portato in ospedale dov'è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito