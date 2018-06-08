95047

PATERNO': ENNESIMO INCIDENTE IN VIA CONVENTO, PER FORTUNA SENZA GRAVI CONSEGUENZE

PATERNO': ENNESIMO INCIDENTE IN VIA CONVENTO, PER FORTUNA SENZA GRAVE CONSEGUENZE

A cura di Redazione Redazione
08 giugno 2018 07:54
PATERNO': ENNESIMO INCIDENTE IN VIA CONVENTO, PER FORTUNA SENZA GRAVI CONSEGUENZE -
News
Condividi

A distanza di una settimana dall'ultimo, ancora un incidente a Paternò, in via Convento, zona Cappuccini.

A scontrarsi, ieri sera intorno alle ore 23,  una Fiat 500 ed una Panda che a causa dell'impatto si è ribaltata.

Sul posto gli uomini del 118 ed i Carabinieri di Paternò

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Per fortuna  le persone a bordo delle auto, non hanno riportato ferite gravi.

Per precauzione l'occupante della Fiat Panda è stato comunque  portato in ospedale dov'è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047