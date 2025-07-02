PATERNÒ, ENNESIMO INCIDENTE: SCONTRO TRA SCOOTER, UN FERITO IN OSPEDALE E UNO FUGGE

Un nuovo incidente ha scosso la serata di oggi, 2 luglio 2025, a Paternò. Intorno alle 19:30, in via Santa Rita, si è verificato uno scontro tra due scooter, le cui cause sono ancora da chiarire.A pre...

Un nuovo incidente ha scosso la serata di oggi, 2 luglio 2025, a Paternò. Intorno alle 19:30, in via Santa Rita, si è verificato uno scontro tra due scooter, le cui cause sono ancora da chiarire.

A preoccupare maggiormente è la dinamica del dopo-incidente: uno dei due conducenti ha infatti abbandonato il proprio mezzo sul luogo del sinistro, facendo perdere le proprie tracce, proprio come accaduto sempre nel pomeriggio di oggi in via delle Gemme.

L’altro scooterista, rimasto ferito, ha riportato un trauma cranico e lesioni in diverse parti del corpo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e avviare le indagini per rintracciare il conducente fuggito.