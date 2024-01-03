PATERNÒ. Ennesimo Incidente Stradale: Violento Scontro al "Bivio delle 4 Strade"
Nella mattinata odierna, precisamente all'incrocio tra la SP 77 e la SP 15, noto come il "Bivio delle 4 Strade", si è verificato un ennesimo incidente stradale.
Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell'incidente che ha coinvolto due autovetture.
A seguito di uno scontro violento, una delle vetture coinvolte, una Dacia, ha terminato la sua corsa sulla rotonda, abbattendo un palo della segnaletica stradale. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi tra coloro coinvolti nell'incidente.
L'autorità competente sta analizzando le circostanze che hanno portato allo scontro e lavora per garantire una chiara comprensione dell'accaduto.