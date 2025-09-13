PATERNO’, ENNESIMO SCIPPO IN CITTÀ: IL LADRO BLOCCATO DAI CITTADINI CORAGGIOSI

PATERNO’ – Paura questa mattina in via Emanuele Bellia bassa, intorno alle ore 12, quando un 40 enne paternese ha aggredito una signora appena uscita da un’attività commerciale, tentando di strapparle...

PATERNO’ – Paura questa mattina in via Emanuele Bellia bassa, intorno alle ore 12, quando un 40 enne paternese ha aggredito una signora appena uscita da un’attività commerciale, tentando di strapparle con violenza la colonnina. Con lo stesso modus operandi già visto nei recenti scippi della collana, il malvivente ha strattonato la donna, provocandole ferite ed escoriazioni.

Questa volta, però, il piano è fallito grazie al sangue freddo e al coraggio del titolare del negozio che, accortosi di quanto stava accadendo, è intervenuto senza esitazione riuscendo a bloccare l’aggressore.

Fondamentale anche l’aiuto di un giovane passante che, con prontezza, si è unito all’azione per immobilizzare il malvivente e, allo stesso tempo, ha avvisato i Carabinieri.

I militari dell’Arma, giunti sul posto in pochi minuti, hanno preso in consegna il ragazzo del luogo e lo hanno condotto in caserma per le operazioni di rito.

L’episodio di oggi si aggiunge ad altri scippi registrati negli ultimi giorni a Paternò, ma rappresenta anche un esempio concreto di come il coraggio e il senso civico dei cittadini possano rivelarsi decisivi per fermare la microcriminalità.