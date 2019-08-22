PATERNO': ENNESSIMO INCENDIO STERPAGLIE NEI PRESSI DEL CORSO MARCO POLO

Ennesimo incendio, a bruciare sono rovi e sterpaglie che hanno generato una colonna di fumo grigio ben visibile dalla città.Le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno nelle tra la via Leuca...

A cura di Redazione 22 agosto 2019 16:41

Condividi