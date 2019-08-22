PATERNO': ENNESSIMO INCENDIO STERPAGLIE NEI PRESSI DEL CORSO MARCO POLO
Ennesimo incendio, a bruciare sono rovi e sterpaglie che hanno generato una colonna di fumo grigio ben visibile dalla città.Le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno nelle tra la via Leuca...
Ennesimo incendio, a bruciare sono rovi e sterpaglie che hanno generato una colonna di fumo grigio ben visibile dalla città.
Le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno nelle tra la via Leucania e Corso Marco Polo nelle vicinanze dall’istituto di Agraria, in zona Scala Vecchia.
Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, che stanno spegnendo le fiamme prima che queste si propagassero anche al resto della vegetazione.
Fortunatamente non si sono registrati feriti e danni per le abitazioni vicini.
Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.