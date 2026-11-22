Paternò, ENOSIS scende in campo per Grazia Azzarello: raccolta fondi contro il tumore

L’associazione paternese si mobilita per sostenere la donna di Adrano che sta affrontando un tumore al pancreas. Domenica 29 novembre nuova iniziativa in piazza Umberto.

PATERNÒ – La solidarietà scende in campo per sostenere Grazia Azzarello, la donna di Adrano che sta affrontando una difficile battaglia contro un tumore al pancreas. A promuovere l’iniziativa è l’associazione ENOSIS di Paternò, che ha organizzato una raccolta fondi per offrire un aiuto concreto a Grazia e alla sua famiglia.

Una mattinata caratterizzata dalla partecipazione dei volontari dell’associazione, impegnati nella distribuzione di piantine in cambio di un contributo economico. Un gesto semplice ma significativo, attraverso il quale tanti cittadini possono manifestare la propria vicinanza e contribuire alla causa.

L’iniziativa rientra nelle attività solidali promosse da ENOSIS, da sempre impegnata a favorire la partecipazione della comunità e a sostenere chi attraversa momenti particolarmente difficili.

La mobilitazione proseguirà domenica 29 novembre in piazza Umberto, ad Adrano, dove i volontari dell’associazione torneranno a raccogliere fondi, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa.

L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di persone, trasformando anche i piccoli contributi in un sostegno importante per Grazia e i suoi familiari.

Un’iniziativa che unisce idealmente le comunità di Paternò e Adrano nel segno della solidarietà, dimostrando come la collaborazione e la sensibilità dei cittadini possano fare la differenza.

L’appuntamento è dunque per domenica 29 novembre ad Adrano, con l’invito rivolto a tutti a partecipare e sostenere questa importante iniziativa benefica.