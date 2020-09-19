Ennesima episodio di aggressione è accaduto al pronto soccorso di Paternò.A denunciare quanto avvenuto attraverso la propria pagina social Francesco Saverio Laudani:"Dopo l’ennesimo episodio di aggre...

Ennesima episodio di aggressione è accaduto al pronto soccorso di Paternò.

A denunciare quanto avvenuto attraverso la propria pagina social Francesco Saverio Laudani:

"Dopo l’ennesimo episodio di aggressione al pronto soccorso di Paternò mi sento di esprimere un giudizio negativo sulla civiltà del cittadino paternese. Perché non è nuovo a questi comportamenti ma è sempre pronto a lamentarsi per le cose che non funzionano ignorando che uno dei problemi dell’ospedale è proprio l’abituale maleducazione dell’utente, la prepotenza, il mancato rispetto dei beni di tutti e la ricerca ossessiva dei diritti. Sono troppi i paternesi a cui sento dire che è meglio che questo ospedale chiuda.

Risposta:

in queste condizioni è evidente che non si può elargire un servizio decente e dignitoso dunque è meglio chiudere e mandare codesti cittadini in un altro ospedale. Suggerisco quello della savana dove questi paternesi troveranno i loro simili, gli animali. Penso che si intenderanno benissimo.

PATERNO': ENNESIMO EPISODIO DI VIOLENZA IN OSPEDALE, AGGRESSIONE E DEVASTATO PRONTO SOCCORSO

