PATERNÒ: ERA AI DOMICILIARI ED ANDAVA IN GIRO CON UN AMICO DOPO IL COPRIFUOCO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato Ouahbi Oualid, 24enne, poiché ritenuto responsabile di evasione dalla detenzione domic...

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato Ouahbi Oualid, 24enne, poiché ritenuto responsabile di evasione dalla detenzione domiciliare. Durante la notte, alle ore 23.00, il predetto è stato fermato su Corso del Popolo, a bordo di un’autovettura, unitamente ad un amico. Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza è subito emerso che lo stesso si sarebbe dovuto trovare presso la sua abitazione, poiché ristretto in regime di detenzione domiciliare per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel frangente i due sono anche stati sanzionati per il mancato utilizzo dei d.p.i. e poiché si trovavano fuori dal proprio domicilio dopo le 22, senza un giustificato motivo. Il ragazzo, al termine delle formalità di rito, è stato nuovamente relegato presso la sua abitazione.