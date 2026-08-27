Paternò, erba alta al cimitero nuovo: «Vialetti invasi dalla vegetazione»

La segnalazione di un cittadino: «L’erba è alle stelle», chiesto un intervento di pulizia

Nuova segnalazione dei cittadini sulle condizioni del cimitero nuovo di Paternò. Questa mattina sono giunte alla nostra redazione alcune fotografie che mostrano la presenza di erba e vegetazione spontanea cresciuta in maniera evidente in diverse zone del camposanto.

Dalle immagini si notano erbacce lungo i vialetti, ai margini delle tombe e in prossimità delle griglie di raccolta delle acque. In alcuni punti la vegetazione è particolarmente alta e arriva a restringere gli spazi destinati al passaggio.

«L'erba è alle stelle», scrive il cittadino che ha inviato le fotografie alla nostra redazione chiedendone la pubblicazione.

Una situazione che viene segnalata soprattutto per chiedere un intervento di pulizia e scerbatura, così da ripristinare il decoro e rendere più agevole il passaggio di quanti quotidianamente si recano al cimitero per visitare i propri cari.

Le fotografie, scattate nelle ultime ore, documentano lo stato di alcune aree del cimitero nuovo. L'auspicio dei cittadini è che si possa intervenire quanto prima con le necessarie operazioni di manutenzione.