PATERNO': ESCE FUMO DALL'AUTO, PAURA PER UN PRINCIPIO D'INCENDIO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
I Vigili del Fuoco di Adrano, sono entrati in azione intorno alle 19.30 di ieri , 13 Luglio 2019 per spegnere un principio di incendio.
E' successo in via Monastero all'altezza di piazza indipendenza.
Il conducente, una donna, stava guidando la sua Opel Corsa, quando all'altezza della piazza ha notato un po' di fumo.
A quel punto ha fermato la corsa a bordo carreggiata per allertare i soccorsi.
Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, i quali hanno prima messo in sicurezza l'area e poi avviato le verifiche per scongiurare che si sviluppasse il fuoco.
Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di risolvere l'operazione nel giro di qualche minuto, senza ulteriori problematiche.