PATERNO': ESPLODE UNA CALDAIA IN VIA PULVIRENTI, NESSUN FERITO

Fortunatamente non ci sono stati feriti a seguito dell’esplosione di una caldaia avvenuta, oggi pomeriggio intorno alle ore 14.30, in un appartamento in via Preposto Pulvirenti, una traversina della centralissima via Roma.

Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco , che giunti sul posto hanno provveduto alla chiusura dell’alimentazione del gas, poi hanno spento l’incendio e verificato i danni e l’eventuale presenza di feriti.

Per fortuna tanto spavento, nessun ferito, solo qualche danno ed una colonna di fumo che ha annerito il fabbricato ed allarmato i residenti.

Sul posto in via precauzionale, sono intervenuti due ambulanze.

Per qualche minuto la Via Roma è stata chiusa a traffico per permettere i soccorsi