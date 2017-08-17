PATERNÓ: EVADE DAI DOMICILIARI, ARRESTATO
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato SCIACCA Marco Giuseppe, 23enne, paternese, già ai domiciliari, per evasione.
Stamani, i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il giovane mentre si trovava sulla pubblica via, fuori della propria abitazione, senza alcun giustificato motivo, violando, così, i vincoli restrittivi cui era sottoposto.
L’arrestato è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.