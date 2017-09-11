PATERNÒ: EVADE DAI DOMICILIARI, ARRESTATO DAI CARABINIERI
11 settembre 2017 11:35
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato Carmelo Asero, 30enne, paternese, già ai domiciliari, dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, per evasione. Il provvedimento scaturisce dalle violazioni alla misura restrittiva commesse dall’uomo ed accertate dai Carabinieri.
L’arrestato è stato ristretto nuovamente ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.