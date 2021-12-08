PATERNÒ, EVADE DAI DOMICILIARI: BECCATO SULLA VIA DEL RIENTRO A CASA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 37enne di Paternò ritenuto responsabile del reato di evasione.Nella mattinata di ieri i carabinieri si sono recati pr...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 37enne di Paternò ritenuto responsabile del reato di evasione.

Nella mattinata di ieri i carabinieri si sono recati presso l’abitazione dove l’uomo era relegato agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, riscontrandone però l’assenza tra l’altro non concretamente giustificata dai familiari presenti in casa.

Attivate le ricerche, i militari sono riusciti a localizzarlo e bloccarlo in via Estonia, mentre a lunghe falcate stava dirigendosi verso casa nella speranza di non essere “beccato”.

Speranza vana, anzi, avvedutosi in lontananza della presenza dei militari, ha cambiato direzione ma è stato immediatamente “pizzicato” e ricondotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria che deciderà sulla sua improvvisa voglia di libertà.