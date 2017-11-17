PATERNO': EVADE DAI DOMICILIARI PER FESTEGGIARE SANTA BARBARA
COMUNICATO DEI CARABINIERILa scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 30enne Carmelo Asero del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.I militari...
A cura di Redazione
17 novembre 2017 20:44
COMUNICATO DEI CARABINIERI
La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 30enne Carmelo Asero del posto, poiché ritenuto responsabile di
PATERNO': EVADE DAI DOMICILIARI PER FESTEGGIARE SANTA BARBARA
I militari di pattuglia a piedi lo hanno sorpreso in quella Piazza Santa Barbara mentre partecipava ai preparativi per la festa della santa patrona di Paternò in evidente violazione della misura detentiva che lo voleva relegato agli arresti domiciliari.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.