PATERNO': EVADE PIÙ VOLTE DAI DOMICILIARI,ARRESTATO E TRASFERITO IN CARCERE

14 ottobre 2019 16:37
Cronaca
In esecuzione di una misura restrittiva emessa dalla 1^ sezione penale del Tribunale di Catania

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 53enne paternese Salvatore Spedalieri, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dalla 1^ sezione penale del Tribunale di Catania.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, ne ha violato sistematicamente gli obblighi così come accertato dai carabinieri i quali, informando tempestivamente l’autorità giudiziaria, hanno ottenuto il provvedimento che ne ha consentito l’arresto e la traduzione nel carcere di Catania Piazza Lanza.

 

