PATERNÒ, FALSO POST DEL SINDACO ANNUNCIA SCUOLE CHIUSE: È UNA BUFALA, DOMANI SI VA REGOLARMENTE A SCUOLA

Nelle ultime ore sta circolando, soprattutto tramite i social network e nelle chat di WhatsApp, un falso post attribuito al sindaco Naso in cui si annuncia la chiusura delle scuole per la giornata di domani.

Si tratta di una bufala, frutto di una manipolazione evidente.

Qualcuno ha preso il comunicato ufficiale pubblicato ieri sera, relativo alla chiusura delle scuole per oggi, e ne ha modificato la data, facendo così credere che il provvedimento fosse esteso anche a domani.

Un’operazione maldestra, visto che nella giornata di domani non è prevista un’allerta arancione, ma semplicemente allerta gialla, che non comporta automaticamente la chiusura degli istituti scolastici.

Inoltre, si precisa che l’autore della falsa comunicazione è a rischio denuncia, in quanto la diffusione di notizie false e la falsificazione di documenti ufficiali rappresentano reati perseguibili penalmente.

La diffusione di fake news, soprattutto su temi legati alla pubblica sicurezza, è un atto grave e irresponsabile che può generare allarmismo ingiustificato e disagi nella popolazione. Si raccomanda quindi massima cautela nella condivisione di contenuti non verificati.