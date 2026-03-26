Paternò, farmacia rapinata due volte in poche ore: indagini dei Carabinieri

PATERNÒ – Due rapine nel giro di poche ore ai danni di una farmacia di via Vittorio Emanuele. Un episodio che, per modalità e tempistiche, appare più come un gesto impulsivo e sconsiderato che come un’azione realmente pianificata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, sarebbe stato lo stesso individuo ad entrare in azione sia nella serata di ieri sia nella mattinata di oggi. L’uomo, con il volto coperto e armato di un oggetto non ancora identificato, avrebbe minacciato il personale facendosi consegnare il denaro presente in cassa.

Il bottino complessivo sarebbe esiguo, attorno ai 200 euro, ma la quantificazione è ancora in corso. Al di là della somma sottratta, resta la gravità dei fatti e la forte apprensione vissuta da dipendenti e clienti presenti durante le due rapine.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato paura in una delle vie più centrali della città.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che stanno acquisendo elementi utili anche attraverso i sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire al responsabile.

Indagini in corso.