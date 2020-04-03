PATERNÒ, FERMATA UNA ROMENA DESTINATARIA DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato la 40enne romena Angela TORODOC, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.
La donna, fermata e sottoposta ad identificazione mentre a piedi percorreva una via del centro cittadino, è risultata in banca dati destinataria di un provvedimento restrittivo emesso dall’A.G. del paese d’origine per lesioni personali, reato commesso in Romania il 4 aprile 2014.
L’arrestata, assolte le formalità di rito, è stata posta in regime di detenzione domiciliare.