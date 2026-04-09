Paternò, fermato in centro con dosi di cocaina e contanti: denunciato 41enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Paternò, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo di 41 anni, residente a Paternò, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

In particolare, i Carabinieri hanno notato l’uomo mentre transitava in una via del centro e, riconoscendolo perché già gravato da precedenti penali, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Sottoposto a perquisizione personale eseguita d’iniziativa, il 41enne è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi 1 grammo, oltre alla somma di 80 euro in contanti, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti, che dovranno essere verificati in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sottoposta a sequestro e sarà trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per i necessari accertamenti qualitativi e quantitativi.