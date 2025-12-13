Paternò, fermato SUV in centro: nel bagagliaio una mazza da baseball in ferro, denunciato 24enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza delle vie del centro di Paternò, hanno denunciato un neo maggiorenne per “porto abusi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza delle vie del centro di Paternò, hanno denunciato un neo maggiorenne per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”.

Al riguardo, nel primo pomeriggio l’equipaggio, nel transitare in via Dei Fiori, ha deciso di sottoporre a controllo un SUV con bordo due uomini.

Sin dai primi momenti i due uomini, il conducente identificato per un 24enne del posto ed in passeggero per un 45enne di Motta Sant’Anastasia, hanno mostrato segni di agitazione e nervosismo.

Le operazioni di ricerca effettuate sul veicolo hanno svelato il motivo dell’agitazione perché i militari dell’Arma hanno trovato, nascosta all’interno del bagagliaio dell’auto, una mazza da baseball in ferro con manico rivestito da carta adesiva.

Le motivazioni di autodifesa addotte dal 24enne circa il porto dell’arma non sono servite ad evitargli la denuncia all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.