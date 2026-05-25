Paternò, ferro arrugginito spunta dal terreno al Parco del Sole: “Pericolo per i bambini”

La segnalazione dei cittadini davanti alla fontana del parco: chiesto un intervento urgente per mettere in sicurezza l’area frequentata dalle famiglie.

Nuova segnalazione da parte di un cittadino che punta i riflettori sulle condizioni di sicurezza al Parco del Sole di Paternò. Nel mirino questa volta un ferro arrugginito e appuntito che spunta dal terreno a pochi metri da un’area molto frequentata da famiglie e bambini, proprio davanti alla fontana del parco.

Dalle foto inviate alla redazione si nota chiaramente il pezzo metallico, parzialmente nascosto tra erba e ghiaia, con evidenti segni di ruggine e una forma potenzialmente pericolosa in caso di cadute o giochi nei dintorni. Il timore dei residenti è che qualche bambino possa ferirsi accidentalmente.

La segnalazione parla di una situazione “molto pericolosa”, chiedendo un intervento rapido per la rimozione del ferro e la messa in sicurezza dell’area.

Il problema si troverebbe in una zona del parco particolarmente frequentata durante le ore pomeridiane e nei fine settimana, quando numerose famiglie si ritrovano negli spazi verdi cittadini.

Adesso i cittadini chiedono controlli immediati e interventi di manutenzione per evitare che un semplice momento di svago possa trasformarsi in un incidente.