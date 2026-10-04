Paternò, Festa dei Nonni alla Comunità “La Dimora”: giovani e anziani insieme con la Misericordia

PATERNÒ – Una giornata all’insegna della festa, della solidarietà e dell’incontro tra generazioni. In occasione della Festa dei Nonni, i giovani volontari del Servizio Civile della Misericordia di Paternò hanno fatto visita agli anziani ospiti della Comunità Alloggio “La Dimora”.



L’iniziativa, svoltasi venerdì 2 ottobre, ha visto i volontari, accompagnati dall’Operatore Locale di Progetto Alessio Virgillito, trascorrere alcune ore insieme agli ospiti della struttura, appartenente alla Cooperativa Sociale Vivi Bene, presieduta dalla dottoressa Viviana Prezzavento e diretta da Angela Cariola.



Durante l’incontro non sono mancati momenti di allegria, attività condivise e qualche dolce gustato insieme, in un clima di serenità e partecipazione. Le attività sono state svolte insieme alla dottoressa Consolata Maddalena Emanuele, psicologa.



Un’occasione che ha permesso ai giovani del Servizio Civile di confrontarsi con gli anziani e con il loro patrimonio di esperienze e ricordi, trasformando la Festa dei Nonni in un momento concreto di vicinanza e scambio tra generazioni.



Gli ospiti della comunità hanno accolto con entusiasmo la visita e l’energia dei ragazzi, mentre per i volontari l’esperienza ha rappresentato un’opportunità per riscoprire il valore dell’ascolto, del servizio e dell’attenzione verso le persone più fragili.



Con l’iniziativa, la Misericordia di Paternò rinnova il proprio impegno nel sociale, promuovendo solidarietà, vicinanza e attenzione verso gli anziani della comunità.