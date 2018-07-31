PATERNO': FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2018 CELEBRAZIONI LITURGICHE

FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2018CELEBRAZIONI LITURGICHEMARTEDÌ 31 LUGLIO - MARTEDÌ 14 AGOSTOOre 17,30 Recita del S.Rosario e della Coroncina,con canti alla Madonna Assunta.Ore 18,30 Celebrazione eucar...

FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2018

CELEBRAZIONI LITURGICHE

MARTEDÌ 31 LUGLIO - MARTEDÌ 14 AGOSTO

Ore 17,30 Recita del S.Rosario e della Coroncina,con canti alla Madonna Assunta.

Ore 18,30 Celebrazione eucaristica animata dai fedeli di altre Comunità parrocchiali e dalle aggregazioni operanti in parrocchia e nella rettoria.

LUNEDÌ 6 AGOSTO

FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

Ore 16,30 Esposizione del SS.mo Sacramento e celebrazione del Vespro.

Ore 17,30 recita del S.Rosario e della Coroncina con canti alla Madonna Assunta.

Ore 18,30 Celebrazione eucaristica. A seguire, processione eucaristica per le vie del Quartiere Gancia, rientro in chiesa e solenne benedizione.

TRIDUO

DOMENICA 12, LUNEDÌ 13 E MARTEDÌ 14 AGOSTO

Ore 17,30 recita del S.Rosario e della Coroncina con canti alla Madonna Assunta.

Ore 18,30 celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Sac. Antonio Pennisi, Parroco della Comunità ecclesiale di Sant'Antonio Abate in S.Maria alla Scala in Paternò.

MARTEDÌ 14 AGOSTO, VIGILIA DELLA FESTA

Ore 22.45 Solenne celebrazione vigiliare, aspettando la "Pasqua della Beata Vergine Maria" - accensione della luminaria- suono di campane a festa.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO

SOLENNITÀ DELL'ASSUNZIONE AL CIELO DELLA VERGINE

Ore 8,00 Spari di bombe e suono di campane a festa.

Ore 8,30 celebrazione delle Lodi mattutine.

Ore 9,30 Celebrazione Eucaristica.

Ore 11,00 Celebrazione Eucaristica.

Ore 12,00 Supplica a Maria SS.ma Assunta.

Ore 19,00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Sac. Salvatore Patanè , Rettore della chiesa.

Ore 20,15 processione con il venerato simulacro della Vergine SS.ma Assunta, tra canti e preghiere per : Via Torre, Via dei Normanni ,via Matrice, via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi, piazza Santa Barbara, via San Marco, via Po, via Bologna, via Arno, via Pergusa,via Tevere, via Salso, via Fonte Maimonide, via Nazario Sauro, via Gessai, via Carmine,via Sant'Antoninello, via Puglisi, via Garzia, via Gancia, via Torre, rientro in chiesa.

Ore 22,00 preghiera dei fedeli per invocare la materna protezione della Madonna Assunta sulla città di Paternò - fuochi d'artificio - rientro del simulacro della Vergine SS.ma in chiesa.

INIZIATIVE RICREATIVO-CULTURALI

Venerdì 3 Agosto

"Cinema sotto le stelle... Per stare insieme e riflettere un po"

Proiezione del film "Wonder " a cura della commissione Vicariale per la Pastorale Familiare.

Mercoledì 8 Agosto

" Cinema sotto le stelle... Per stare insieme e riflettere un po'"

Proiezione del film

"Letters to Juliet" ( lettere a Giulietta)

A cura della commissione Vicariale per la Pastorale Familiare.

Sabato 11 agosto

Serata di Fraternità , con animazione musicale e degustazione di pane condito, dolci e gelati .

Il rettore della chiesa

Salvatore Patanè