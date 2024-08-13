PATERNO’: FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2024– PROGRAMMA

La comunità di Paternò si prepara a vivere con devozione e fervore le celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Il triduo che precederà la solennità sarà un momento di intensa...

La comunità di Paternò si prepara a vivere con devozione e fervore le celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Il triduo che precederà la solennità sarà un momento di intensa preghiera e riflessione, culminando nelle celebrazioni del 15 agosto.

Triduo di Preparazione

Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 agosto 2024, la comunità si riunirà presso la Chiesa Gancia per il triduo in onore della Madonna Assunta. Ogni sera, alle ore 18:15, sarà recitato il Santo Rosario e la Coroncina alla Madonna Assunta, seguito dalla Celebrazione Eucaristica alle ore 19:00.

Mercoledì 14 agosto 2024: Vigilia della Solennità

La vigilia della solennità sarà caratterizzata da una solenne celebrazione notturna. Alle ore 22:00, si terrà l'Ufficio delle Letture, un momento di preghiera profonda in attesa della "Pasqua della Beata Vergine Maria". Al termine dell'Ufficio, l'accensione della luminaria al suono delle campane a festa segnerà l'inizio dei festeggiamenti.

Giovedì 15 agosto 2024: Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria

Il giorno della solennità sarà inaugurato alle ore 8:00 con lo sparo di bombe dal Castello Normanno e il suono delle campane a festa, che annunceranno a tutta la cittadinanza l'inizio di questa giornata di festa.

Le celebrazioni liturgiche avranno inizio alle ore 8:30 con la prima Celebrazione Eucaristica della giornata. Seguirà una seconda Celebrazione Eucaristica alle ore 10:30, al termine della quale verrà recitata la supplica a Maria Santissima Assunta.

Nel pomeriggio, alle ore 18:30, verrà recitato nuovamente il Santo Rosario, seguito dalla Solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 19:00, presieduta dal Prevosto Parroco.

Processione e Conclusione della Festa

A conclusione della Santa Messa, avrà luogo la tradizionale processione con il venerato simulacro della Vergine Santissima Assunta, che percorrerà le vie principali del paese: Torre dei Normanni, Matrice, Provvidenza, Virgillito Bonaccorsi, Piazza S. Barbara, Piazza Umberto, N. Sauro, Gessai, Carmine, Sant'Antoninello, Moncada, Garzia, Gancia, Torre, con rientro in Chiesa.

I festeggiamenti si concluderanno con la benedizione finale, invocando la materna protezione della Madonna Assunta su tutta la città di Paternò. La serata terminerà con uno spettacolo di fuochi d'artificio e il rientro del simulacro della Vergine in Chiesa.

La comunità è invitata a partecipare numerosa a questi momenti di preghiera e di festa, per rendere omaggio alla Madonna Assunta e vivere insieme la gioia di questa solennità.