PATERNO': FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA - PROGRAMMA 2018
FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2018
CELEBRAZIONI LITURGICHE
MARTEDÌ 14 AGOSTO, VIGILIA DELLA FESTA
Ore 22.45 Solenne celebrazione vigiliare, aspettando la "Pasqua della Beata Vergine Maria" - accensione della luminaria- suono di campane a festa.
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
SOLENNITÀ DELL'ASSUNZIONE AL CIELO DELLA VERGINE
Ore 8,00 Spari di bombe e suono di campane a festa.
Ore 8,30 celebrazione delle Lodi mattutine.
Ore 9,30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 11,00 Celebrazione Eucaristica.
Ore 12,00 Supplica a Maria SS.ma Assunta.
Ore 19,00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Sac. Salvatore Patanè , Rettore della chiesa.
Ore 20,15 processione con il venerato simulacro della Vergine SS.ma Assunta, tra canti e preghiere per : Via Torre, Via dei Normanni ,via Matrice, via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi, piazza Santa Barbara, via San Marco, via Po, via Bologna, via Arno, via Pergusa,via Tevere, via Salso, via Fonte Maimonide, via Nazario Sauro, via Gessai, via Carmine,via Sant'Antoninello, via Puglisi, via Garzia, via Gancia, via Torre, rientro in chiesa.
Ore 22,00 preghiera dei fedeli per invocare la materna protezione della Madonna Assunta sulla città di Paternò - fuochi d'artificio - rientro del simulacro della Vergine SS.ma in chiesa.