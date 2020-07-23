PATERNO': FESTA DELLA “TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE” DI SANTA BARBARA 2020
Definita anche festa di Santa Barbara di mezza estate ha luogo il 27 luglio e rievoca la traslazione delle reliquie della santa.
Tale festività trae origine quando nel 10 luglio 1660 venne donata ai giurati di Paternò la reliquia del braccio della santa da parte di frà Stefano de Marines dell’ordine dei predicatori, del convento di Messina e il 27 luglio del 1667 venne donata alla chiesa di Santa Barbara.
Il 27 luglio del 1731 i padri benedettini della chiesa della Gancia di Paternò donarono un’altra reliquia di santa Barbara alla chiesa della santa patrona.
PROGRAMMA 2020
Triduo di preparazione
VENERDI 24 LUGLIO
Ore 18.45 Esposizione delle Sacre Reliquie - Recita del S.Rosario e della coroncina di lode alla S.Padrona
Ore. 19.30 S.Messa presieduta da Don Giosuè Messina, vicario parrocchiale della parrocchia San Biagio in Paternò.
SABATO 25 LUGLIO
Ore 18.45 Esposizione delle Sacre Reliquie - Recita del S.Rosario e della coroncina di lode alla S.Padrona
Ore. 19.30 S.Messa presieduta da Don Giosuè Messina, vicario parrocchiale della parrocchia San Biagio in Paternò.
DOMENICA 26 LUGLIO
Ore 18.45 Esposizione delle Sacre Reliquie - Recita del S.Rosario e della coroncina di lode alla S.Padrona
Ore. 19.30 S.Messa presieduta da Don Giosuè Messina, vicario parrocchiale della parrocchia San Biagio in Paternò.
ORE 08.30/10.30 SANTA MESSA
ORE 18.45 Esposizione delle Sacre Reliquie - Recita del S.Rosario e della coroncina di lode alla S.Padrona
Ore. 19.30 S.Messa solenne
LUNEDI 27 LUGLIO
Ore 08.00 Scampanio festoso e spari di bombe al Castello Normanno
Ore 09.00 Svelata del venerato Simulacro della Santa Padrona (le reliquie saranno esposte per l’intera giornata)
Ore 10.30 S.Messa
Ore 18.30 S.Messa
Ore 19.30 Coroncina di Lode alla Santa Padrona, prima della celebrazione , il Sindaco a nome della cittadinanza offrirà, l'olio per la lampada votiva che arde nell'altare della Santa, come segno di gratitudine per la sua costanze protezione sulla nostra città
Ore 20.30 Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Giosuè Messina, vicario parrocchiale della parrocchia San Biagio in Paternò. Atto di affidamento alla Santa Patrona e benedizione con le reliquie. Riposizione del Simulacro di S.Barbara nella sua cameretta