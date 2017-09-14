PATERNO': FESTA DELL'ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - PROGRAMMA 2017

L'Esaltazione della Santa Croce è una festività della Chiesa cattolica, della Chiesa ortodossa e di altre confessioni cristiane. In essa si commemora la crocifissione di Gesù con il particolare obiett...

L'Esaltazione della Santa Croce è una festività della Chiesa cattolica, della Chiesa ortodossa e di altre confessioni cristiane. In essa si commemora la crocifissione di Gesù con il particolare obiettivo di sottolineare la centralità del mistero della croce nella teologia cristiana.

La festività ricorre il 14 settembre, in ricordo del ritrovamento della vera croce di Gesù da parte di sant'Elena, avvenuto, secondo una tradizione, il 14 settembre del 327: in quel giorno la reliquia sarebbe stata innalzata dal vescovo di Gerusalemme di fronte al popolo, che fu invitato all'adorazione del Crocefisso.

PROGRAMMA 2017

Ore 8 00 apertura della cappella.

Ore 9:00 Recita del Santo Rosario.

Ore 9:30 Solenne Svelata e Santa Messa presieduta dal Rev do sac Vincenzo Nicolosi (parroco della comunità parrocchiale di Santa Barbara in Ragalna).

Ore 10:15 Recita Delle tradizionali preghiere al SS Crocifisso.

Ore 18:00 apertura della Cappella e recita del Santo Rosario al SS Crocifisso.

Ore 19:00 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rev do sac Nuccio Puglisi (parroco della comunità parrocchiale di Cristo Re in Paternò) Ore 20:00 inizio della processione con la preziosa reliquia della Santa Croce per le vie e piazze. S. Caterina, S. Barbara, S. Marco, Gentile, Umberto I, S Barbara, rientro per via S. Caterina. Al termine della processione vi sarà la tradizionale calata del Cristo dal suo altare. Vi aspettiamo.. buona festa!