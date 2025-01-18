PATERNO’: FESTA DI S. ANTONIO 2025,DOMENICA LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

La Parrocchia Santa Maria dell’Alto e la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Paternò si preparano a celebrare i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protetto...

Domenica 19 gennaio: Benedizione degli animali

La domenica successiva alla festa sarà dedicata alla celebrazione conclusiva:

Ore 08.30 : Recita del Santo Rosario.

: Recita del Santo Rosario. Ore 09.00 : Celebrazione Eucaristica.

: Celebrazione Eucaristica. Ore 12.00: Sul sagrato della chiesa, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà la tradizionale benedizione degli animali, momento simbolico e partecipato che richiama l’intera comunità.

La Benedizione degli Animali è un rituale che affonda le radici nella profonda connessione tra gli esseri umani e il regno animale. Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, è invocato per proteggere e benedire gli amici a quattro zampe, simboleggiando l’importanza di trattare tutte le creature con affetto e rispetto.

La cerimonia offre ai partecipanti l’opportunità di portare i loro animali domestici per ricevere la benedizione, creando un legame speciale tra la comunità e i suoi amici pelosi, piumati o squamosi. Questo gesto simbolico riflette l’attenzione alla bellezza e alla diversità della creazione di Dio.

La Benedizione degli Animali non è solo un momento di devozione, ma anche un’occasione per promuovere la consapevolezza dell’importanza della cura degli animali e del loro ruolo nel mondo.