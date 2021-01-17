PATERNO’: FESTA DI S. ANTONIO, NIENTE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI OGGI
Oggi, Piazza Vittorio Veneto a Paternò non verrà invasa, come vuole la tradizione, dai tanti animali in attesa della consueta benedizione per la festa del santo Patrono, Sant’Antonio Abate. Le normative anti-Covid, infatti, non permetteranno lo svolgimento dei festeggiamenti, e il programma per quest’edizione 2021 si limiterà alle sole celebrazioni eucaristiche.
PROGRAMMA: Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate 2021
PROGRAMMA DI OGGI:
Ore 8.00 Lo sparo di bombe e il rintocco delle campane, annunceranno alla Città il giorno della festa.
Ore 9.00 Celebrazione eucaristica
Ore 17.45, Recita del Santo Rosario e della Coroncina a Sant’Antonio
Ore 18.30 Solenne Concelebrazione eucaristica con la partecipazione di tutta la Comunità parrocchiale.