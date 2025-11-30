PATERNO'. FESTA DI SANTA BARBARA 2025 -PROGRAMMA COMPLETO

Proseguono a Paternò gli appuntamenti dedicati a Santa Barbara, Patrona della città. Di seguito il programma completo del Triduo Solenne e delle celebrazioni dal 30 novembre al 5 dicembre 2025, con tu...

Proseguono a Paternò gli appuntamenti dedicati a Santa Barbara, Patrona della città. Di seguito il programma completo del Triduo Solenne e delle celebrazioni dal 30 novembre al 5 dicembre 2025, con tutti gli orari, le messe, le processioni e i percorsi ufficiali

Ore 08,00

Salve a cannone, scampanio festoso, sfilate di bande musicali per le vie cittadine ed uscita dei cerei dalla chiesa di S. Gaetano.

Ore 08,30

Esposizione delle Reliquie e S. Messa.

Ore 10,00

Omaggio del popolo Paternese ai caduti di tutte le guerre.

Il corteo, con la partecipazione delle autorità civili e militari e le rappresentanze delle vicine basi militari, muoverà da P.zza della Regione sino a P.zza S. Barbara ove saranno resi gli onori militari al monumento ai caduti.

Ore 10,30

S. Messa solenne con la partecipazione delle Forze Armate, presieduta dal Rev. sac. Giuseppe Salamone, Cappellano della Guardia di Finanza.

Al termine della celebrazione i Vigili del Fuoco della stazione di Paternò apporranno una corona di fiori all’immagine della santa Patrona posta sulla facciata della chiesa di S. Barbara.

Ore 18,30

S. Messa capitolare nella parrocchia san Giovanni Bosco, presieduta dal predicatore del triduo.

Raduno dei cerei in via V. Emanuele (ultimo tronco) ove si uniranno alla processione delle Reliquie.

Ore 19,30

Solenne processione delle Reliquie di S. Barbara con la partecipazione delle autorità civili e militari, del Capitolo dell’insigne Collegiata S. M. dell’Alto, del clero secolare e regolare del XII Vicariato, delle Associazioni Cattoliche, delle Confraternite, del Circolo Cittadino S. Barbara e del Coordinamento processionale vicariale.

La processione si snoderà per le seguenti vie: Trieste, Circumvallazione, P.zza Carlo Alberto, Circumvallazione, G. B. Nicolosi, P.zza Regina Margherita, V. Emanuele, Monastero, P.zza S. Barbara.

Ingresso della processione nella chiesa di Santa Barbara.

Al canto dell’inno, svelata del Simulacro della santa Patrona e solenne benedizione con le Reliquie.

Ore 07,30

Recita della coroncina di lode alla santa Patrona e solenne svelata del venerato Simulacro di S. Barbara.

Ore 08,00

S. Messa solenne presieduta dal parroco-rettore, con la partecipazione dei portatori del Fercolo, durante la quale saranno benedette le cappe votive.

Ore 10,00

Solenne uscita del Simulacro e delle Reliquie di S. Barbara tra il suono delle campane, sparo di fuochi d’artificio e strisce multicolori. Seguirà l’esecuzione di una delle cantate.

Messaggio del parroco alla cittadinanza e omaggio floreale da parte del Sindaco alla santa Patrona.

L’argenteo Fercolo, preceduto dai cerei, avanzerà solennemente per le vie: S. Caterina, P.zza A. Diaz, sino alla chiesa dell’Idria dove sarà celebrata la S. Messa. La processione procederà per le vie Gaudio e G. Verga.

Ore 10,30

S. Messa solenne.

Ore 12,30

Trionfale ingresso del Fercolo in P.zza Vittorio Veneto, dove sarà eseguito un grandioso spettacolo pirotecnico.

Il fercolo sosterà nella chiesa di S. Antonio Abate.

Ore 17,00

Uscita della santa Patrona dalla chiesa di S. Abate. La processione percorrerà le vie:

P.zza V. Veneto, Roma, P.zza Indipendenza, V. Emanuele, P.zza Regina Margherita, G. B. Nicolosi, P.zza Carlo Alberto.

Accoglienza del fercolo da parte della comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco e spettacolo pirotecnico.

Quindi la processione proseguirà per le vie:

Circumvallazione, Trieste.

Storico passaggio innanzi alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in occasione del giubileo parrocchiale nel 60º anniversario dell’erezione canonica della Parrocchia e benedizione con le sacre reliquie.

Quindi la processione proseguirà per le vie:

Asmara, Fiume, Circumvallazione, P.zza Purgatorio, sosta del fercolo presso la parrocchia Cristo Re ove sarà impartita la benedizione con le sacre Reliquie, quindi per le vie

Circumvallazione, Fallica, Carso, sosta P.zza Villetta, Can. Renna, Messina

Giungerà nella chiesa di S. Biagio dove verrà impartita la benedizione con le Reliquie.

La processione proseguirà per:

P.zza Tricolore, via Estonia, Sardegna, L. Rizzo, V. Emanuele, P.zza Regina Margherita, V. Emanuele, P.zza Indipendenza.

Ore 17,30 / 19,00 / 20,30

S. Messe nella chiesa di S. Barbara.

Ore 23,30

In P.zza S. Barbara spettacolo pirotecnico. Rientro del fercolo e reposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella cameretta..

Ore 08,00

Salve a cannone, scampanio festoso e sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.

Ore 08,30

S. Messa nella chiesa di S. Barbara e svelata del venerato Simulacro della santa Patrona.

Ore 11,00

Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione delle autorità civili e militari, del Capitolo dell’insigne Collegiata S. M. dell’Alto, del Clero del XII Vicariato, dei Rev. Cappellani militari, delle autorità civili e militari. Alla fine della celebrazione il Sindaco invocherà il patrocinio di S. Barbara sulla nostra città.

Ore 17,00

Uscita dell’artistico Fercolo con il Simulacro di S. Barbara dando inizio alla processione per le vie: P.zza S. Barbara, N. Sauro, T. Cunsolo, E. Bellia, Livorno, raggiungerà l’ospedale SS. Salvatore dove sarà impartita la benedizione con le Reliquie agli ammalati.

La processione proseguirà per le vie: M. Carrara, S. Lucia, Largo Assisi, Convento, A. Fogazzaro, U. Foscolo, N. Machiavelli, A. Vespucci, G. Boccaccio, F. Petrarca, E. Bellia, G.B. Nicolosi, P.zza Regina Margherita, G. Garibaldi.

Ore 21,30

Ingresso e sosta dei cerei e del Fercolo in P.zza Indipendenza dove seguirà uno spettacolo piromusicale.

La processione, quindi, proseguirà per le vie: Teatro, S. Gaetano, Poggio, P.zza Umberto, P.zza S. Barbara.

Ore 17,30/18,30/19,30

SS. Messe.

Ore 23,30

Solenne ingresso del Fercolo in P.zza S. Barbara, spettacolo pirotecnico al Castello Normanno e rientro del Fercolo nella propria chiesa, inno di lode alla santa Patrona, benedizione con le Reliquie e riposizione del venerato Simulacro di S. Barbara nella sua cameretta.