PATERNO': FESTA DI SANTA LUCIA «IN TONO MINORE» PER LA TRAGEDIA DI DOMENICA

La Chiesa Santa Maria dell’Alto di Paternò comunica che i festeggiamenti in onore di S. Lucia Vergine e Martire, previsti per domani 13 dicembre, giorno in cui la Chiesa fa memoria della Martire sirac...

La Chiesa Santa Maria dell’Alto di Paternò comunica che i festeggiamenti in onore di S. Lucia Vergine e Martire, previsti per domani 13 dicembre, giorno in cui la Chiesa fa memoria della Martire siracusana, considerati i tragici fatti che hanno profondamente segnato tutta la Comunità paternese in questi giorni, come Comunità ecclesiale Matrice di S. Maria dell’Alto, unitamente al Prevosto Parroco P. Salvatore Patané, si ritiene opportuno comunicare la decisione di sospendere l’esecuzione dei fuochi pirotecnici, assicurando le sole celebrazioni eucaristiche all’interno della chiesa dell’Ex Monastero negli orari prestabiliti e la processione con le reliquie della Santa sino al sagrato della chiesa per la benedizione della città a conclusione della giornata.

Durante le sante celebrazioni eucaristiche imploreremo la protezione della Santa Martire siracusana sulle nostra Comunità civile ed Ecclesiale.