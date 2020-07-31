PATERNO': Festa Madonna Assunta 2020 , il programma

Il programma della Festa della Madonna Assunta Anno 2020.Quindicina in preparazione alla FestaVENERDI 31 LUGLIO - VENERDI 14 AGOSTOOre 17,45 Recita del S. Rosario e della Coroncina alla Madonna Assunt...

Il programma della Festa della Madonna Assunta Anno 2020.

Quindicina in preparazione alla Festa

VENERDI 31 LUGLIO - VENERDI 14 AGOSTO

Ore 17,45 Recita del S. Rosario e della Coroncina alla Madonna Assunta.

Ore 18,30 Celebrazione eucaristica, animata dai fedeli di altre Comunità parrocchiali e dalle Aggregazioni operanti in Parrocchia e nella Rettorìa.

TRIDUO -MERCOLEDÌ 12, GIOVEDÌ 13 E VENERDÌ 14 AGOSTO

Ore 17,45 Recita del S. Rosario e della Coroncina alla Madonna Assunta.

Ore 18,30 Celebrazione eucaristica.

VENERDI 14 AGOSTO - VIGILI DELLA FESTA

Ore 22,30 Solenne celebrazione vigiliare, aspettando la “Pasqua della Beata Vergine Maria” – accensione della luminaria - suono delle campane a festa.

SABATO 15 AGOSTO - SOLLENITA' DELL'ASSUNZIONE AL CIELO DELLA VERGINE

Ore 8,00 Spari di bombe e suono di campane a festa.

Ore 10,00 Recita del S. Rosario.

Ore 10,30 Celebrazione eucaristica.

A conclusione, supplica a Maria SS.ma Assunta.

Ore 19,30 Solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal Prevosto Parroco.

Al termine, preghiera per invocare la materna protezione della Madonna Assunta sulla Città di Paternò.

INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVO - CULTURALI

Martedì 4 agosto, ore 20,00: Cinema sotto le stelle ..... per stare insieme e riflettere un po':

Proiezione del film "Quando un padre”, a cura della Commissione

Vicariale per la Pastorale Familiare.

Venerdì 7 agosto, ore 20,00: Cinema sotto le stelle ..... per stare insieme e riflettere un po':

Proiezione del film "Il primo Natale”, a cura della Commissione

Vicariale per la Pastorale Familiare.

Martedì 11 agosto, ore 20,00: Concerto del gruppo di archi “Le corde dello Sturm und Drang”.