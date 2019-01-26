PATERNO': FESTA PER I 100 ANNI DI NONNO GIOACCHINO

Paternò si conferma una comunità dalla popolazione particolarmente longeva. Festeggia, infatti, i 100 anni di nonno Gioacchino D'Ignoti.Con lui, per il raggiungimento di questo splendido traguardo, l’...

Con lui, per il raggiungimento di questo splendido traguardo, l’intera sua famiglia, composta da 2 figli 7 nipoti e 22 pronipoti provenienti da 3 generazioni trisavole, e tanti amici che hanno voluto festeggiare il traguardo raggiunto.

Presente il Sindaco, Nino Naso che ha consegnato una targa-ricordo dell’evento.

Il Sindaco si è complimentato «per l’importante traguardo raggiunto​, e gli ha espresso i migliori auguri, che non sono solamente quelli del sindaco, degli assessori e consiglieri, ma sono simbolicamente quelli di tutta la città di Paternò che lo abbraccia in questo giorno così significativo».

A Nonno Gioacchino va un augurio speciale anche dalla redazione di 95047.it